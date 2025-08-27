Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае Песков переадресовал Белому дому вопрос о поездке Трампа в Китай

О планах американского президента Дональда Трампа посетить Китай необходимо узнавать у Белого дома, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также не стал комментировать возможность встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Насчет того, собирается ли туда Трамп, нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги (Кэролайн Левитт. — NEWS.ru). То, что Путин собирается в Китай — это давно хорошо всем известно. Еще раз повторяю, мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту, — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что политико-дипломатический путь урегулирования украинского кризиса по-прежнему рассматривается Москвой как наиболее предпочтительный. Он отметил, что для достижения результата необходима аналогичная готовность Киева.

До этого представитель Кремля сказал, что миротворческие инициативы Трампа играют значимую роль в поиске выхода из украинского кризиса. Песков отметил, что участие американского лидера действительно способно помочь. При этом он подчеркнул, что Россия по-прежнему делает ставку на политико-дипломатические методы.