27 августа 2025 в 13:06

Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине

Песков: РФ по-прежнему настроена на дипломатическое урегулирование на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Политико-дипломатическое решение украинского кризиса по-прежнему остается предпочтительным вариантом для Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что для этого нужна аналогичная позиция Киева, передает ТАСС.

Российская сторона сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта, предпочтительно, мирными политико-дипломатическими средствами. Безусловно, необходима взаимность со стороны Украины, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что РФ высоко ценит миротворческие посреднические усилия со стороны президента США Дональда Трампа. Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит придерживаться той же линии.

Ранее Песков заявил, что тема гарантий безопасности является важнейшей в вопросе украинского урегулирования. При этом публичный разговор на этот счет, по словам представителя Кремля, вреден для общей результативности.

Также Песков рассказал, что президент России Владимир Путин готовится к визиту в Китай. По его словам, эта поездка станет совершенно беспрецедентной.

