В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании Песков: публичный разговор о гарантиях безопасности вреден для результативности

Тема гарантий безопасности является важнейшей в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности.

Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов, — сказал Песков.

Также он рассказал, что президент России Владимир Путин готовится в визиту в Китай. По его словам, эта поездка станет совершенно беспрецедентной. Песков подчеркнул, что руководители переговорных групп России и Украины поддерживают контакты. Сроки нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определены, отметил он.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, у лидеров никогда не было проблем со взаимодействием.