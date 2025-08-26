Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко Путин и Лукашенко могут встретиться на саммите ШОС в Китае

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что у лидеров никогда не было проблем со взаимодействием.

У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт, — отметила Эйсмонт.

До этого Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом он пошутил о Владимире Путине. Это произошло накануне саммита на Аляске. Когда Лукашенко и Трамп созвонились, связь неожиданно прервалась. Белорусский лидер после возобновления диалога с хозяином Белого дома в шутку предположил, что беседе «мешают какие-то враги».

До этого представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.