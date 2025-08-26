День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:46

Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко могут встретиться на саммите ШОС в Китае

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что у лидеров никогда не было проблем со взаимодействием.

У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт, — отметила Эйсмонт.

До этого Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом он пошутил о Владимире Путине. Это произошло накануне саммита на Аляске. Когда Лукашенко и Трамп созвонились, связь неожиданно прервалась. Белорусский лидер после возобновления диалога с хозяином Белого дома в шутку предположил, что беседе «мешают какие-то враги».

До этого представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Китай
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Необычная зимняя заготовка из баклажанов с орехами
Российский Ил-20M без включенных транспондеров переполошил ВВС Германии
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.