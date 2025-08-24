«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом он пошутил про своего российского коллегу Владимира Путина. Как сообщается на официальном сайте главы государства, это произошло накануне саммита на Аляске.

Когда Лукашенко и Трамп созвонились, связь неожиданно прервалась. Белорусский лидер после возобновления диалога с хозяином Белого дома в шутку предположил, что беседе «мешают какие-то враги».

Дональд говорит: «Это, наверное, Владимир». Я говорю: «Ну больше некому, но он не такой, он не будет вмешиваться». Трамп сказал, что это шутка, а я ему говорю: «Да не оправдывайся, я ему (Путину. — NEWS.ru) все равно все передам», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что может рассказать Путину вещи, которые ему больше никто не скажет. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ. Он назвал российского лидера умным и подготовленным человеком, заверив, что ценит сложившиеся взаимоотношения.