Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:53

«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске

Лукашенко признался, что пошутил про Путина во время телефонной беседы с Трампом

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом он пошутил про своего российского коллегу Владимира Путина. Как сообщается на официальном сайте главы государства, это произошло накануне саммита на Аляске.

Когда Лукашенко и Трамп созвонились, связь неожиданно прервалась. Белорусский лидер после возобновления диалога с хозяином Белого дома в шутку предположил, что беседе «мешают какие-то враги».

Дональд говорит: «Это, наверное, Владимир». Я говорю: «Ну больше некому, но он не такой, он не будет вмешиваться». Трамп сказал, что это шутка, а я ему говорю: «Да не оправдывайся, я ему (Путину. — NEWS.ru) все равно все передам», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что может рассказать Путину вещи, которые ему больше никто не скажет. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ. Он назвал российского лидера умным и подготовленным человеком, заверив, что ценит сложившиеся взаимоотношения.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.