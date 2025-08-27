День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:56

Песков анонсировал беспрецедентный визит Путина в Китай

Песков заявил, что Путин готовится к совершенно беспрецедентному визиту в Китай

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин готовится в визиту в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, эта поездка станет совершенно беспрецедентной.

Путин сейчас активно ведет подготовку и уже к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке 4-5 сентября, — уточнил пресс-секретарь президента.

Песков не раскрыл точные даты и сроки поездки Путина в КНР. Однако известно, что визит состоится в начале сентября. Также пресс-секретарь не рассказал, какая программа ждет лидера по приезде в Китай.

Ранее сообщалось, что встреча президента России и председателя КНР Си Цзиньпина укрепит сотрудничество между двумя странами. По данным журналистов, Москва рассматривает взаимодействие с Пекином как ключевой фактор в международных отношениях.

Стало известно, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут встретиться на саммите ШОС в Китае. Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт отметила, что у лидеров никогда не было проблем со взаимодействием.

