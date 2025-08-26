День знаний — 2025
26 августа 2025 в 21:16

Стало известно, какой цели намерены достигнуть Путин и Си Цзиньпин

«Царьград»: встреча Путина и Си Цзиньпина изменит ход конфликта на Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина укрепит сотрудничество между двумя странами и повлияет на ход конфликта на Украине, пишет «Царьград». Отмечается, что Москва рассматривает взаимодействие с Пекином как ключевой фактор в международных отношениях.

Россия будет отстаивать свои интересы и настаивать на признании новых реалий, включая территориальные изменения, — говорится в публикации.

По информации издания, Владимир Путин хотел через президента США Дональда Трампа донести, что Россия не намерена отказываться от своих национальных интересов. Приоритетами названы безопасность западных рубежей и защита прав русского населения в сопредельных регионах.

Ранее Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Стороны планируют обсудить развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других сферах.

Также до этого Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Телеканал уточнил, что переговоры прошли по инициативе Москвы.

Китай
Россия
Владимир Путин
Си Цзиньпин

