Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 06:48

Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая. Стороны планируют обсудить развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других сферах.

Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным, — говорится в сообщении.

Ранее Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Телеканал уточнил, что переговоры прошли по инициативе Москвы.

До этого Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поделился оценками прошедшей 6 августа беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Токаев поблагодарил главу российского государства за донесение информации и выразил поддержку усилий по поиску дипломатических путей разрешения кризисной ситуации на Украине.

Вячеслав Володин
Си Цзиньпин
Китай
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.