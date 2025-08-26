Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая. Стороны планируют обсудить развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других сферах.

Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным, — говорится в сообщении.

Ранее Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Телеканал уточнил, что переговоры прошли по инициативе Москвы.

До этого Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поделился оценками прошедшей 6 августа беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Токаев поблагодарил главу российского государства за донесение информации и выразил поддержку усилий по поиску дипломатических путей разрешения кризисной ситуации на Украине.