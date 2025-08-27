В Кремле рассказали о контактах Москвы и Киева по дальнейшим переговорам

Руководители переговорных групп России и Украины поддерживают контакты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сроки нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определены.
Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков [нового раунда переговоров] пока мы назвать не можем, — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что намерен провести переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока, чтобы договориться о площадке для саммита с Россией. Он уточнил, что предполагаемые контакты состоятся с 26 по 31 августа.
До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева встретиться с российским руководством в любом месте. Он также подтвердил желание Украины предпринять дальнейшие шаги к урегулированию.
При этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил мнение, что Зеленский говорит о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. По словам эксперта, украинский лидер осознал, что его страна — это плацдарм, где отрабатываются новые военные технологии.