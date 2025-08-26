День знаний — 2025
26 августа 2025 в 19:47

Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока, чтобы договориться о площадке для саммита с Россией. В своем Telegram-канале он отметил, что предполагаемые контакты состоятся с 26 по 31 августа.

На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами, — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева встретиться с российским руководством в любом месте. Он также подтвердил готовность Украины предпринять дальнейшие шаги к урегулированию.

При этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что Зеленский говорит о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. По его словам, украинский лидер осознал, что его страна — это плацдарм, где отрабатываются новые военные технологии. Поэтому, говоря о встрече с Путиным, украинский президент показывает всем, что «он такой великий и могучий», заключил парламентарий

