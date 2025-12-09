ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 15:47

Песков признался, что еще не ознакомился с резонансным заявлением Трампа

Песков заявил, что еще не видел последнее интервью Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ознакомился с новым интервью президента США Дональда Трампа. Как передает ТАСС, речь идет о беседе главы Белого дома с изданием Politico, в которой американский лидер высказался по поводу выборов на Украине.

Нет, — сказал Песков в ответ на вопрос, успел ли он ознакомиться с недавними высказываниями Трампа

Ранее глава США заявил, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. Трамп выразил убеждение, что украинский народ должен иметь право выбора, а военный конфликт с Россией не может служить оправданием для отмены этой процедуры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что Трамп стремится внести элемент неопределенности в позицию Европейского союза. Новиков считает, что основное внимание будет приковано к завершению конституционных полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с этим глава Белого дома констатировал, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией. По его оценке, это является признаком поражения Киева. Президент США добавил, что за первые десять месяцев его президентства ситуация на фронте не улучшилась, а, напротив, стала хуже. Он заявил, что потери важных территорий сложно назвать победой.

