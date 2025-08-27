Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине

Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа важны для урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, его участие действительно может помочь.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого, отметил он, необходима взаимность со стороны Украины.
Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трамп перестал финансировать Украину, чтобы склонить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Он добавил, что глава Белого дома осознает необходимость восстановления отношений с Москвой, это не нравится странам Европы.
Кроме того, Трамп высказал мнение, что президент Украины несет вину за отсутствие прогресса по мирному урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что для продвижения к миру необходим личный диалог между лидерами. Также глава Белого дома пригрозил Киеву санкциями и импортными пошлинами.