27 августа 2025 в 13:00

Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа важны для урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, его участие действительно может помочь.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого, отметил он, необходима взаимность со стороны Украины.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трамп перестал финансировать Украину, чтобы склонить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Он добавил, что глава Белого дома осознает необходимость восстановления отношений с Москвой, это не нравится странам Европы.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что президент Украины несет вину за отсутствие прогресса по мирному урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что для продвижения к миру необходим личный диалог между лидерами. Также глава Белого дома пригрозил Киеву санкциями и импортными пошлинами.

