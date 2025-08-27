Экс-полковник армии США раскрыл, почему Трамп перестал финансировать Киев

Президент США Дональд Трамп перестал финансировать Украину, чтобы склонить ее к заключению мирного соглашения с Россией, заявил в эфире YouTubе-канала Deep Dive полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. Он добавил, что американский лидер осознает необходимость восстановления отношений с Москвой, это не нравится странам Европы.

Трамп <…> сказал (Зеленскому. — NEWS.ru), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией, — сказал Макгрегор.

Ранее Трамп заявил, что США прекращают финансирование Украины, но будут продолжать работу над прекращением боевых действий. При этом вооружение для Киева будет предоставлено за счет стран — членов НАТО.

Также Трамп заявил, что США будут продолжать поставлять своим союзникам военную технику, включая системы Patriot, и увеличивать объемы производства на оборонных заводах в два и три раза. Республиканец подчеркнул, что американская продукция, по его мнению, остается лучшей в мире, что объясняет предпочтение европейских партнеров.