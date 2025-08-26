День знаний — 2025
26 августа 2025 в 22:57

Трамп объявил о возможности ввести санкции против Украины

Дональд Трамп

США могут распространить санкции и импортные пошлины не только на Россию, но и на Украину, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг конфликта на заседании своего кабинета в Белом доме. По его словам, подобные меры рассматриваются как способ снизить масштабы противостояния и сохранить человеческие жизни.

Я могу спасти людей за счет применения санкций или очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины, или кого бы то ни было, — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп предупредил, что введет дополнительные пошлины и экспортные ограничения на страны, вводящие налоги и ограничения на американские технологические компании. Он подчеркнул, что не допустит угнетения американских компаний со стороны других государств.

Также политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. Он указал, что это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

Позже стало известно, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

