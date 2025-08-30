Королевская семья Британии: новости, намечается встреча Гарри и Карла III?

Принц Гарри намерен встретиться с отцом, королем Карлом III, впервые за 20 месяцев, пишет Daily Mirror. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 30 августа?

Когда Гарри встретится с Карлом III?

Младший сын страдающего от рака монарха приедет в Великобританию из США на третью годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября. У Карла III не запланированы зарубежные поездки до конца сентября. В последний раз король виделся с принцем Гарри в феврале 2024 года.

«Очевидно, что обе стороны хотят этой встречи. Они не делают вид, что масштабные семейные проблемы решены, но начинать надо именно с Чарльза [Карла III] и Гарри», — заявил источник Daily Mirror.

Инсайдер также отметил, что обе стороны конфликта действительно хотят примирения, и подчиненные принца Гарри установили прочные контакты с представителями Букингемского дворца.

«Речь идет не о широких жестах или заранее запланированной встрече, а о простом разговоре отца и сына», — сказал он.

При этом источник утверждает, что принц Уильям отвергает любые возможности примирения с младшим братом.

Ранее RadarOnline писал, что Гарри и король находятся на пути к примирению, но единственным препятствием для этого является супруга принца — Меган Маркл. По данным издания, герцогиня возмущена набором «правил», которым паре придется следовать, чтобы получить хоть какой-то шанс вернуться в королевскую семью.

Принц Гарри Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие подробности Меган рассказала об отношениях с Гарри

В новом сезоне шоу «С любовью, Меган» на Netflix герцогиня Сассекская рассказала о начале отношений с Гарри.

Она призналась, что осознала свои чувства во время третьего свидания с принцем — пятидневной поездки с палатками в национальный парк в Ботсване. Во время путешествия у них не было мобильной связи, поэтому они смогли хорошо узнать друг друга.

«Быстро понимаешь, что это за человек, когда живешь с ним в маленькой палатке и вы такие: „О, что это за звук снаружи? Это же слон! Он нас не тронет?“» — объяснила Маркл в беседе с дизайнером Тэном Франсом.

По ее словам, именно Гарри первым сказал «я тебя люблю» во время этого путешествия.

Принц Гарри ранее называл ботсванскую поездку переломным моментом их отношений. Его очень удивило, что Меган согласилась на такое приключение после всего двух встреч.

Новый сезон шоу «С любовью, Меган» вышел на Netflix 26 августа. В третьем эпизоде герцогиня также рассказала о любимых семейных блюдах. Она приготовила яблочные пироги из фруктов, собранных в собственном саду, вспомнив, как в годы актерской юности покупала себе яблочные пирожки в McDonald's после успешных проб.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 30 августа, жива ли

Ситуация в аэропортах РФ 30 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи