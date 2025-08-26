Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри могут снять конкурирующие фильмы о своей матери принцессе Диане, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня ее смерти, которая состоится через два года, передает The Daily Beast. Какие еще новости о королевской семье известны?

За что поборются Уильям и Гарри

Представители продюсерской компании принца Гарри Archewell уже ведут переговоры с представителями телеиндустрии о новом документальном фильме о Диане, приуроченном к 30-летию со дня ее смерти. Уильям обеспокоен тем, что Гарри «претендует на ее наследие» и что он будет вынужден внести свой вклад.

«Гарри рассчитывает снять сериал о Диане в 2027 году. Они хотят найти подходящих партнеров, и мы уже общались с ними. Уверен, что и другие продюсерские компании тоже. Рассказ о крахе брака Чарльза и Дианы изнутри и история Гарри о ее смерти стали бы телевизионной сенсацией всех времен», — рассказал один из руководителей независимой британской продюсерской компании.

Друг Уильяма отметил, что фильм, снятый братьями к 20-летию со дня смерти Дианы, должен был стать «последним словом».

«Уильям ясно дал это понять в свое время. Но, конечно, с тех пор все изменилось. Если Гарри теперь собирается снять еще один масштабный сериал на Netflix, фактически заявляя о ее наследии, Уильяму придется дать отпор, будь то интервью или собственный документальный фильм», — сказал он.

Инсайдеры утверждают, что возможность проекта о Диане с участием Гарри сыграла большую роль в решении Netflix продлить сделку с герцогами Сассекскими в начале этого месяца.

Как Меган Маркл мешает Гарри в переговорах с королевской семьей

Как пишет RadarOnline, Гарри и король Карл III находятся на пути к примирению, но единственным препятствием для этого является супруга принца — Меган Маркл. По данным издания, герцогиня возмущена набором «правил», которым паре придется следовать, чтобы получить хоть какой-то шанс вернуться в королевскую семью.

«Дворец настаивает на заключении официального контракта. Это будет официальный набор правил, определяющих, когда и как герцоги Сассекские могут появляться на мероприятиях, какая информация подлежит обмену и что должно храниться строго за закрытыми дверями», — сообщил источник.

Инсайдер утверждает, что Гарри открыт и продемонстрировал определенную гибкость в этих вопросах, но о его жене этого сказать нельзя. Герцогиня Сассекская «твердо намерена не соглашаться на королевские мирные переговоры, если потребности пары не будут удовлетворены».

«Это создает напряжение между ними, поскольку Гарри знает, что двери дворца открыты лишь наполовину», — добавил источник.

