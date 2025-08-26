Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Во вторник из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация сегодня, 26 августа, где наблюдаются задержки и отмены рейсов?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 26 августа, где задержки и отмены рейсов

Около 05:00 мск представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Следом временно перестали работать аэропорты Санкт-Петербурга и Пскова.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — добавил Кореняко.

В 05:40 были сняты ограничения с аэропорта Волгограда, а в 6 утра их ввели в Казани.

После 6 утра заработали воздушные гавани Пскова и Нижнего Новгорода.

В 06:30 возобновил обслуживание рейсов петербургский аэропорт Пулково.

«Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — отметили в Росавиации.

Окончательно ограничения в Пулково сняли только в 8 утра. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Петербург.

Около 7 утра перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт Нижнекамска, ограничения сняли в 07:50. В 07:20 заработала воздушная гавань Казани. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

В связи с ограничениями «Аэрофлот» вынужден корректировать расписание. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, изменения происходят путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов», — говорится в сообщении авиакомпании.

В московском аэропорту Шереметьево 26 августа наблюдаются существенные изменения в расписании. Отменены утренние рейсы в Санкт-Петербург: SU 6 (вылет в 07:15), SU 20 (вылет в 09:00) и SU 52 (вылет в 16:00). Значительно задержаны рейсы в Калининград. На прилет также наблюдаются задержки. С опозданием прибудут рейсы из Владивостока, Улан-Удэ, Иркутска.

В аэропорту Внуково отменены утренние рейсы в Санкт-Петербург авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот»: FV 6190, SU 6190 (вылет в 06:30) и FV 6052, SU 6052 (вылет в 09:30).

С прилетом также наблюдаются проблемы. Рейс R3 479, 6R 4479 из Якутска прибудет в 13:12 вместо 08:40. Рейс A4 7108 из Тбилиси задержался до 09:22 вместо прилета в 08:45.

Особо заметны задержки международных рейсов. Рейс ZF 3006 из Антальи, планировавшийся к прибытию в 14:15, задерживается до 17:45.

Аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты с 04:55 до 07:50. План «Ковер» ввели из-за работы ПВО в Ленобласти.

К 09:00 число задержанных рейсов достигло 20. Пассажиры ждут вылета четырех рейсов в Анталью, двух рейсов в Калининград и трех в Сочи, а также по одному в Надым, Тамбов, Архангельск, Уфу, Грозный, Шарм-эш-Шейх и Стамбул.

Еще девять вылетов отменены. Среди них пять рейсов в Москву на самолетах «России» и «Аэрофлота», два рейса «Аэрофлота» в Мурманск и Грозный, два рейса «Победы» в Калининград и Волгоград.

