Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 06:23

Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано учитывать ограничения при планировании рейсов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что аэропорты Волгограда, Самары, Саратова временно переставали принимать и отправлять рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

Также стало известно, что в США в штате Огайо в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 441 погибли шесть человек. По данным журналистов, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.

Казань
аэропорты
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.