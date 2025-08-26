Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани

В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано учитывать ограничения при планировании рейсов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что аэропорты Волгограда, Самары, Саратова временно переставали принимать и отправлять рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

Также стало известно, что в США в штате Огайо в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 441 погибли шесть человек. По данным журналистов, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.