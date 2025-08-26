Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 05:23

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 августа

В Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — написал губернатор.

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников вечером в понедельник, 25 августа, над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что работа велась с 20:00 мск до полуночи.

«Девять — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области», — говорится в публикации.

В Минобороны РФ указали, что два дрона сбили над территорией Тульской области. Еще один — над территорией Калужской области.

Один человек погиб, двое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на стоянку строительной техники в Рубежном в ЛНР, сообщили ТАСС в оперативных службах республики. Кроме того, в результате удара три автомобиля получили повреждения.

«В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ростовской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там посоветовали покинуть улицы и укрыться в помещениях.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в публикации.

Также силы ПВО сбили семь дронов ВСУ на юге России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были зафиксированы за последние три часа воскресенья, 24 августа, с 20:00 до 23:00 мск.

«Два — над территорией Республики Крым, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Орловской области», — отметили в МО РФ.

Кроме того, четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, дрон в Валуйском округе в селе Солоти ударил по автобусу предприятия, пострадал водитель.

«В Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в больницу. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Грузском вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА полностью уничтожен огнем автомобиль», — добавил Гладков.

