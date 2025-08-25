Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Один человек погиб при ударе ВСУ по стоянке стройтехники в ЛНР

Один человек погиб, двое пострадали при атаке ВСУ на Рубежное в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб, двое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на стоянку строительной техники в Рубежном в ЛНР, сообщили ТАСС в оперативных службах республики. Кроме того, в результате удара три автомобиля получили повреждения.

В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в российских регионах днем 25 августа. В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Курской и Орловской областях, а также над акваторией Черного моря.

До этого в военном ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник в российских регионах за ночь. БПЛА уничтожили в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской областях, а также в Московском регионе.

24 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о четырех сбитых БПЛА над регионом. Позже он добавил, что ПВО уничтожила еще 10 беспилотников. При падении обломков дронов на нефтетерминале случился пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

