Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО

Американский журнал The National Interest признал российский беспилотник «Квазимачта» самым передовым оптоволоконным БПЛА в своем классе. Издание отметило, что Россия наращивает использование таких дронов, которые обеспечивают круглосуточное наблюдение и кардинально меняют расстановку сил в «войне дронов» между Россией и Украиной. Чем уникален этот БПЛА и как он помогает ВС РФ в зоне боевых действий — в материале NEWS.ru.

Чем уникален дрон «Квазимачта»

Концерн «Калашников» начал поставки в зону специальной военной операции модернизированных дронов «Квазимачта», способных находиться в воздухе до 500 часов (более 20 суток). Это рекордный показатель для беспилотных летательных аппаратов.

«Как правило, в такой непрерывной работе нет необходимости. Обычно он работает 24 часа. То есть висит в воздухе, затем оператор опускает его вниз, чтобы проверить, все ли в порядке, можно заменить дизель-генератор или провести другое техническое обслуживание», — рассказал директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

Начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат», сенатор Дмитрий Рогозин назвал единственным ограничением для работы дрона возможный перегрев его двигателей. По его словам, и эта проблема решаема.

Применение БПЛА «Квазимачта» в зоне проведения СВО Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Еще в 2022 году, прибыв в Донбасс, инспекция группы „Царские волки“ активно занялась поддержкой наших подразделений в разработке крупного беспилотника, питающегося и передающего информацию через кабель, предназначенного для круглосуточного зависания над заданной точкой и ведения видеонаблюдения посредством оптико-электронных приборов, а также передачи сигналов на и от других дронов», — рассказал он NEWS.ru.

По словам Рогозина, требования к подобной платформе со стороны боевых частей были переданы специалистам компании «Калашников». Сейчас Центр спецназначения «БАРС-Сармат» тесно сотрудничает с концерном для дальнейшей модернизации этой системы и совершенствования других изделий, испытываемых непосредственно на фронте.

В чем главное преимущество дрона «Квазимачта»

Главное преимущество «Квазимачты» — защищенность от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В отличие от обычных дронов, которые используют радиосигналы и могут быть подавлены системами РЭБ, оптоволоконные БПЛА передают данные по кабелю. Это обеспечивает быструю и безопасную передачу информации, а также полную защиту от электронного противодействия.

По мнению экспертов, после появления оптоволоконных беспилотников «война дронов» перейдет в новую фазу. Если раньше основной проблемой было противодействие системам РЭБ, то теперь появилось технологическое решение, полностью исключающее возможность радиоэлектронного подавления.

«Появление дронов на оптоволокне делает применение глушилок и средств радиоэлектронного подавления со стороны противника невозможным, обеспечивая при этом высокоточное поражение целей», — подтвердил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко.

Главный редактор интернет-портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов рассказал NEWS.ru, что «Квазимачта» — это привязной дрон, который получает питание по кабелю.

Система борьбы с беспилотниками Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В этом и есть некая аналогия с мачтой — целевое оборудование можно поднять на некоторую высоту в воздух над точкой развертывания комплекса. Обеспечение внешнего источника питания снимает ограничения по продолжительности полета, накладываемые применением бортовых аккумуляторных батарей. Фактически такой дрон может висеть в воздухе столько времени, сколько составляет ресурс его подсистем», — пояснил эксперт.

По его словам, «Квазимачта» может применяться для наблюдения за какими-то районами вокруг аппарата за счет задействования бортовых оптико-электронных средств. Также возможно применение комплекса в качестве ретранслятора систем связи. Хотя привязка ограничивает радиус действия, разведывательный аппарат может поддерживать контроль на периметре в течение длительного периода и обеспечивать видеопоток в реальном времени через оптические и инфракрасные каналы.

Почему ВСУ завидуют российским технологиям БПЛА

Россия все активнее использует дроны на оптоволокне, неуязвимые к РЭБ, что меняет тактику боев. Беспилотники с оптоволоконным управлением невозможно заглушить, и они точно поражают цели, что делает их «супероружием» современной войны.

По словам Федутинова, разработчики «Квазимачты» объединили передачу энергии с земли по кабелю с передачей данных на беспилотник и с него посредством оптоволоконного кабеля. «Это позволяет беспилотному аппарату, во-первых, не демаскировать свое местоположение радиоизлучением, а во-вторых, иметь качественную связь, позволяющую, например, передавать видео в высоком разрешении и без искажений, обусловленных применением средств радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

По данным украинской госплатформы Brave1, более 25 команд инженеров кластера разрабатывают оптоволоконные дроны для ВСУ. Однако им до сих пор не удалось придумать качественную технологию для борьбы с российскими беспилотниками. Одна из проблем для производства таких дронов — получение самого оптоволоконного кабеля.

Украинские беспилотники с оптоволоконным управлением Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему на Западе хвалят российские разработки

Российская «Квазимачта» с ее рекордным временем полета в 500 часов и полной неуязвимостью к РЭБ может серьезно изменить тактику ведения боевых действий и разведки. Западные эксперты уже признали превосходство российских разработок в этой области, что заставляет пересмотреть подходы к современной «войне беспилотников».

«Комплиментарные оценки, которые отдельные американские, британские и другие западные издания дают российским беспилотникам и беспилотным системам, являются отражением той позитивной работы, которая была проделана. В то же время нам ни в коем случае нельзя ориентироваться на какие-либо оценки или мнения со стороны противника или западных средств массовой информации. У нас есть соответствующие органы военного управления и планирования, которые сами определяют, что эффективно, а что нет, на основе реальной статистики боевых действий и результативности. Такими данными не обладает ни один западный журналист», — подчеркнул Коротченко.

