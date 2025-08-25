Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:45

Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России

Военный аналитик Коротченко: комплименты Запада БПЛА РФ отражают успешную работу

Комплиментарные оценки, которые западные издания дают российским БПЛА и беспилотным системам, являются позитивным отражением проделанной работы, заявил в разговоре с NEWS.ru главред журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, с начала СВО для реализации военных замыслов, продвижения вперед или уничтожения противника в России были предприняты колоссальные усилия по активному развитию военной беспилотной тематики. Независимо от конкретных моделей все публикации в зарубежных СМИ носят оценочный характер, отметил аналитик.

Мы наблюдаем, например, появление дронов на оптоволокне. Это делает невозможным применение глушилок и средств радиоэлектронного подавления со стороны противника, обеспечивая при этом высокоточное поражение целей. Также мы видим развитие всего класса дальних ударных беспилотных систем, благодаря которым сегодня наносятся удары на всю глубину территории Украины. Эти удары направлены на поражение критических объектов инфраструктуры, — подчеркнул эксперт.

Он призвал не ориентироваться на оценки или мнения со стороны противника или западных СМИ, указав на наличие в РФ соответствующих органов военного управления и планирования. По словам Коротченко, российские эксперты хотят обеспечить превосходство ВС РФ и дать им продвинуться вперед в ходе СВО.

Понятно, что моменты, нарабатываемые сегодня в тактике действий боевых подразделений и в использовании беспилотных систем, очень важны. Однако все равно необходимо смотреть за горизонт, оценивать реальные военные приготовления вероятного противника, а он сегодня для нас — это Евросоюз и НАТО, прежде всего европейские страны, и быть готовыми к новым вызовам и угрозам, — подытожил аналитик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили за сутки четыре украинские авиабомбы и два снаряда HIMARS. По информации ведомства, также речь идет о 151 БПЛА самолетного типа.

