«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»

Передовой дрон Вооруженных сил России «Квазимачта» уничтожает замаскированные цели, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, новый оптоволоконный БПЛА демонстрирует высокую эффективность, оставаясь неуязвимым к помехам и перехвату.

Наша промышленность, военная оборонка сейчас сделала хороший рывок в производстве дронов новых поколений. Одно из таких направлений — это оптоволоконные дроны, пример — «Квазимачта». Такие БПЛА не подвержены ни помехам, ни каким-либо влияниям извне, способным его перехватить либо нейтрализовать, либо уничтожить. Бойцы показывают чудеса мастерства, когда такие дроны уничтожают самые замаскированные цели, самые заглубленные. И это наводит большую панику у ВСУ, — пояснил Липовой.

Однако он отметил, что у «Квазимачты» есть и ограничения — он может двигаться только по прямолинейной траектории, в отличие от дронов с Wi-Fi управлением. По его словам, это может привести к потере контроля над БПЛА.

Оптоволокно, бесспорно, выигрывает по сравнению с дронами, которые работают через Wi-Fi. Но есть у «Квазимачты» и определенные минусы. Он может выполнять задания только по прямолинейной траектории, без изменений маршрута, которые может позволить себе дрон, управляемый оператором через Wi-Fi. Это чревато потерей контроля над этим дроном. Поэтому есть плюсы, есть минусы. Безусловно, что плюсов гораздо больше, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые обладают уникальными характеристиками. Аппараты уже поступают в войска в усовершенствованной версии.