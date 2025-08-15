Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:36

«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»

Генерал Липовой: дрон «Квазимачта» уничтожает самые замаскированные цели

Передовой дрон Вооруженных сил России «Квазимачта» уничтожает замаскированные цели, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, новый оптоволоконный БПЛА демонстрирует высокую эффективность, оставаясь неуязвимым к помехам и перехвату.

Наша промышленность, военная оборонка сейчас сделала хороший рывок в производстве дронов новых поколений. Одно из таких направлений — это оптоволоконные дроны, пример — «Квазимачта». Такие БПЛА не подвержены ни помехам, ни каким-либо влияниям извне, способным его перехватить либо нейтрализовать, либо уничтожить. Бойцы показывают чудеса мастерства, когда такие дроны уничтожают самые замаскированные цели, самые заглубленные. И это наводит большую панику у ВСУ, — пояснил Липовой.

Однако он отметил, что у «Квазимачты» есть и ограничения — он может двигаться только по прямолинейной траектории, в отличие от дронов с Wi-Fi управлением. По его словам, это может привести к потере контроля над БПЛА.

Оптоволокно, бесспорно, выигрывает по сравнению с дронами, которые работают через Wi-Fi. Но есть у «Квазимачты» и определенные минусы. Он может выполнять задания только по прямолинейной траектории, без изменений маршрута, которые может позволить себе дрон, управляемый оператором через Wi-Fi. Это чревато потерей контроля над этим дроном. Поэтому есть плюсы, есть минусы. Безусловно, что плюсов гораздо больше, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает производство и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», которые обладают уникальными характеристиками. Аппараты уже поступают в войска в усовершенствованной версии.

дроны
беспилотники
Россия
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Пушилин объяснил нехватку воды в ДНР
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.