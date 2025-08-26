Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнекамска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Нижнекамска в Татарстане введены ограничения на прием и отправку рейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Тем временем в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Артем Кореняко пояснил, что пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано учитывать ограничения при планировании рейсов.

25 августа аэропорт Владикавказа временно не принимал и не отправлял рейсы. Представитель Росавиации пояснил, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тогда же сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Полеты приостанавливали в целях обеспечения безопасности.

До этого аэропорты Тамбова и Самары временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В результате пять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

