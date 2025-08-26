Погода в Москве во вторник, 26 августа: внезапно ударит жара в 30 градусов?

Погода в Москве во вторник, 26 августа: внезапно ударит жара в 30 градусов?

Вторник, 26 августа, может оказаться самым ненастным днем последней недели лета в Центральной России, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Однако убирать легкие вещи пока рано. Что известно о погоде в столице сегодня, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 26 августа

По словам Поздняковой, облачность фронта окклюзии будет поливать москвичей дождем, максимальная температура в столице составит плюс 14 градусов. Температурный режим останется ниже нормы на 3–4 градуса и будет соответствовать середине сентября.

Однако, как отметила синоптик, лето вернется в Москву в выходные 30–31 августа, тогда воздух прогреется до плюс 27 градусов.

«Всплеск тепла в Москве произойдет в выходные дни. Мы будем либо на периферии на западе антициклона, либо в теплом секторе. Это можно по-разному трактовать, хотя фон атмосферного давления пониженный, но с юго-западными ветрами к нам придет порция очень теплого воздуха, поэтому дневная температура в субботу ожидается в пределах плюс 22–27 градусов, а в воскресенье — на пару градусов теплее. Возможны небольшие кратковременные дожди, но они будут теплыми», — сказала Позднякова NEWS.ru.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вторник станет самым холодным днем на этой неделе. Погода по всем параметрам атмосферы будет напоминать настоящую осень.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Виной тому станет тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря продолжат поступать новые порции полярной свежести и кучево-дождевых облаков. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Кратковременный ливень — ожидается до 4–6 литров дождевой воды на метр площади. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, порывистый», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в столице, по его данным, составит плюс 12–15 градусов, в Подмосковье — плюс 11–16 градусов. Показания барометров будут слабо расти и составят 743 мм рт. ст.

В среду и четверг, 27–28 августа, по ночам на термометрах плюс 6–9 градусов, а после полудня — плюс 15–18 градусов, местами кратковременный дождь.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 26 августа

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на север, в районы Белого моря. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.

Температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, в Ленинградской области — плюс 12–17 градусов. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду в Петербурге кратковременные дожди, ночью плюс 9–11 градусов, днем плюс 15–17 градусов.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 августа: где сбои в РФ

Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа