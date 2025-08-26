Погода в Москве во вторник, 26 августа: внезапно ударит жара в 30 градусов?

Вторник, 26 августа, может оказаться самым ненастным днем последней недели лета в Центральной России, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Однако убирать легкие вещи пока рано. Что известно о погоде в столице сегодня, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?
Какая погода в Москве сегодня, 26 августа
По словам Поздняковой, облачность фронта окклюзии будет поливать москвичей дождем, максимальная температура в столице составит плюс 14 градусов. Температурный режим останется ниже нормы на 3–4 градуса и будет соответствовать середине сентября.
Однако, как отметила синоптик, лето вернется в Москву в выходные 30–31 августа, тогда воздух прогреется до плюс 27 градусов.
«Всплеск тепла в Москве произойдет в выходные дни. Мы будем либо на периферии на западе антициклона, либо в теплом секторе. Это можно по-разному трактовать, хотя фон атмосферного давления пониженный, но с юго-западными ветрами к нам придет порция очень теплого воздуха, поэтому дневная температура в субботу ожидается в пределах плюс 22–27 градусов, а в воскресенье — на пару градусов теплее. Возможны небольшие кратковременные дожди, но они будут теплыми», — сказала Позднякова NEWS.ru.
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вторник станет самым холодным днем на этой неделе. Погода по всем параметрам атмосферы будет напоминать настоящую осень.
«Виной тому станет тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря продолжат поступать новые порции полярной свежести и кучево-дождевых облаков. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Кратковременный ливень — ожидается до 4–6 литров дождевой воды на метр площади. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, порывистый», — рассказал синоптик.
Температура воздуха в столице, по его данным, составит плюс 12–15 градусов, в Подмосковье — плюс 11–16 градусов. Показания барометров будут слабо расти и составят 743 мм рт. ст.
В среду и четверг, 27–28 августа, по ночам на термометрах плюс 6–9 градусов, а после полудня — плюс 15–18 градусов, местами кратковременный дождь.
Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 26 августа
По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на север, в районы Белого моря. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.
Температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, в Ленинградской области — плюс 12–17 градусов. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду в Петербурге кратковременные дожди, ночью плюс 9–11 градусов, днем плюс 15–17 градусов.
