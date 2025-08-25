Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 13:51

Москвичам рассказали, вернется ли лето в столицу

Синоптик Позднякова: 30–31 августа воздух в Москве прогреется до +27 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лето вернется в Москву в выходные 30–31 августа, тогда воздух прогреется до +27 градусов, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, возможны кратковременные теплые дожди.

Всплеск тепла в Москве произойдет в выходные дни. Мы будем либо на периферии на западе антициклона, либо в теплом секторе. Это можно по-разному трактовать, хотя фон атмосферного давления пониженный, но с юго-западными ветрами к нам придет порция очень теплого воздуха, поэтому дневная температура в субботу ожидается в пределах +22–27 градусов, а в воскресенье — на пару градусов теплее. Возможны небольшие кратковременные дожди, но они будут теплыми, — сказала Позднякова.

Она уточнила, что до 28 августа включительно погода будет холодной. По словам синоптика, минимальная температура ночью опустится до 8–10 градусов тепла в Москве, а в области — до 6 градусов. Позднякова добавила, что 26 августа дневная температура составит +13–15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября в Москве наступит период бабьего лета. По его словам, температура воздуха будет выше климатической нормы.

