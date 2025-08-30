День знаний — 2025
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского

Андрей Белоусов(слева) Андрей Белоусов(слева) Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы Военного университета имени князя Александра Невского к началу нового учебного года. Ему представили доклад о реализации задач по модернизации системы военного образования и подготовке офицерских кадров.

Главе ведомства сообщили, что в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в вузе открыли две лаборатории для технического обслуживания БПЛА и отдельная лаборатория 3D-печати.

Белоусову также доложили, что для обучения курсантов используют более сотни беспилотников, катеров и наземных роботов. Будущие офицеры учатся управлять техникой, применять ее в бою и обслуживать в полевых условиях с учетом опыта СВО.

Министр обороны подчеркнул, что в подготовке военных важно использовать опыт применения войск и современной техники, полученный в ходе СВО. Ему, в свою очередь, доложили, что более 60% профильных занятий проходят в практическом формате на полигоне и в учебно-тренировочном комплексе.

Ранее Белоусов сообщил, что личный состав ВС РФ, который находится в зоне СВО, полностью обеспечен современными аптечками первой помощи. Глава ведомства подчеркнул, что их комплектация была проведена с учетом специфики ведения спецоперации.

