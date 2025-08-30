Течение Рейна унесло жизнь культового артиста

Немецкий электронный музыкант и композитор Матиас Грассов погиб во время купания в Рейне, сообщает Mod Wiggler. Трагический инцидент произошел еще 13 августа. Грассов практически сразу после входа в воду попал в сильное течение. Тело музыканта было обнаружено четырьмя километрами ниже по течению. Прибывшие спасатели констатировали смерть на месте.

Отмечается, что участок реки, где решил искупаться артист, имеет крайне опасную репутацию — там присутствуют опасные отмели, скальные образования и глубина до 20 метров. Друг и коллега композитора выразил удивление, отметив, что «очень странно, что такой разумный человек, как Грассов, решил зайти в воду именно в этом месте».

