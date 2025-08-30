День знаний — 2025
30 августа 2025 в 19:31

Течение Рейна унесло жизнь культового артиста

MW: легендарный электронный музыкант Грассов погиб во время купания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецкий электронный музыкант и композитор Матиас Грассов погиб во время купания в Рейне, сообщает Mod Wiggler. Трагический инцидент произошел еще 13 августа. Грассов практически сразу после входа в воду попал в сильное течение. Тело музыканта было обнаружено четырьмя километрами ниже по течению. Прибывшие спасатели констатировали смерть на месте.

Отмечается, что участок реки, где решил искупаться артист, имеет крайне опасную репутацию — там присутствуют опасные отмели, скальные образования и глубина до 20 метров. Друг и коллега композитора выразил удивление, отметив, что «очень странно, что такой разумный человек, как Грассов, решил зайти в воду именно в этом месте».

Ранее скончался певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Смерть артиста подтвердила его супруга Ирина, однако информация о дате и месте прощания пока не разглашается. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

Также стало известно о гибели сооснователя культовой метал-группы Mastodon 51-летнего Брента Хайндса. Трагедия произошла в Атланте в результате дорожно-транспортного происшествия. По данным полиции, водитель внедорожника BMW не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson, которым управлял музыкант.

смерти
культура
музыканты
реки
Германия
