16 октября 2025 в 21:56

Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска

Volkswagen остановит выпуск кроссоверов Touareg в 2026 году

Фото: Igor Russak/Global Look Press

Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит производство кроссовера Touareg в 2026 году, завершив более чем двадцатилетнюю историю модели, сообщает издание Carscoops. За время производства, с 2002 года, было продано свыше 1,2 млн автомобилей.

По информации журналистов, компания выпустит специальную прощальную версию моделиFinal Edition. Она будет доступна для заказа до конца марта 2026 года.

В публикации отмечается, что Volkswagen в своем сообщении говорит о прекращении выпуска именно «модели Touareg с двигателем внутреннего сгорания», что может указывать на возможное возвращение имени в будущем — в полностью электрической версии. По неподтвержденным сведениям издания, полностью электрический преемник ID. Touareg может появиться в 2029 году.

Ранее сообщалось, что Apple окончательно отказалась от выпуска компактных смартфонов формата mini. Компания не планирует возобновлять производство малогабаритных моделей, оставив в линейке только устройства с диагональю экрана от 6,1 дюйма, что лишает поклонников бренда возможности приобрести новый iPhone с 5,4-дюймовым дисплеем.

