Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска Volkswagen остановит выпуск кроссоверов Touareg в 2026 году

Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит производство кроссовера Touareg в 2026 году, завершив более чем двадцатилетнюю историю модели, сообщает издание Carscoops. За время производства, с 2002 года, было продано свыше 1,2 млн автомобилей.

По информации журналистов, компания выпустит специальную прощальную версию моделиFinal Edition. Она будет доступна для заказа до конца марта 2026 года.

В публикации отмечается, что Volkswagen в своем сообщении говорит о прекращении выпуска именно «модели Touareg с двигателем внутреннего сгорания», что может указывать на возможное возвращение имени в будущем — в полностью электрической версии. По неподтвержденным сведениям издания, полностью электрический преемник ID. Touareg может появиться в 2029 году.

