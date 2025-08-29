Британского полицейского уволили с работы за «шокирующее правонарушение» Metro: полицейский из Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой

Бывший офицер полиции Великобритании 30-летний Натан Хендерсон признал себя виновным в 11 эпизодах сексуальных действий с несовершеннолетней девочкой, передает Metro. По данным издания, это происходило в период с июня 2024 года по июль 2025 года, когда потерпевшей было 14-15 лет. Полицейское управление немедленно уволило сотрудника после получения соответствующей информации.

Подобные правонарушения, совершенные обычными гражданами, вызывают отвращение, однако, когда их совершает сотрудник полиции, это невероятно шокирует и возмущает, — говорится в заявлении полиции.

Ранее в Екатеринбурге вынесли вердикт по делу о растлении несовершеннолетних тренером по плаванию. Девочка утверждала, что наставник не допускал ее до занятий, если она не отвечала на его ухаживания.

До этого в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой. Молодой человек 2001 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.