29 августа 2025 в 12:38

Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн

В Екатеринбурге вынесли вердикт по делу о растлении несовершеннолетних тренером по плаванию. Девочка утверждала, что наставник не допускал ее до занятий, если она не отвечала на его ухаживания. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Занятия через поцелуи

Тренер Александр Зырянов был задержан в марте 2024 года после того, как родители обратились в полицию. Они заявили, что мужчина домогается их 14-летней дочери.

По версии следствия, Зырянов, работая тренером в детской секции по плаванию, домогался маленьких девочек, одной из которых было 12 лет, другой — 14. По словам жертв, тренер обнимался с ними, а до занятий допускал за поцелуи. При этом, если девочка отказывала ему, она сидела на скамейке или на бортике во время занятия.

Всего в деле Зырянова было 36 эпизодов, но суд соединил их в два продолжавшихся преступления, поскольку пострадавшими проходили две девочки, уточняет Just Media.

Сел на 12 лет

На суде мужчина не признал вину, заявив, что девочки оговорили его, поскольку тренер не давал им заниматься.

В итоге растлителю назначили наказание в виде 12,5 года колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, суд назначил Зырянову последующее ограничение свободы на полтора года с запретом на тренерскую работу и любую деятельность, связанную с несовершеннолетними на три года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Написала первой

Пока решение суда не вступило в законную силу и Зырянов намерен оспорить приговор. Помогают ему в этом адвокат Сергей Мисиюк. Он утверждает, что одна из заявительниц давала ложные показания о жалобах других воспитанниц тренера. Главным свидетельством в деле стала переписка со школьницей.

«В своих первоначальных объяснениях она говорит: „Меня попросили девочки написать заявление, так как он продолжает с другими девочками поступать якобы так же“. В суде они отрицали, что просили ее что-то сделать. К тому же, это происходило тогда, когда ни ее, ни его в городе не было, а бассейны были закрыты из-за коронавируса. Отец этого подростка знал о происходящем с 2021 года, но ничего не предпринял, это нормально? В суде мы установили, что инициатором переписки была она», — говорит Мисиюк в комментарии изданию E1.RU.

