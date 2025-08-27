День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:17

Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют снять фильм о принцессе Диане. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 27 августа?

Как Миддлтон сменила имидж

Кейт Миддлтон на протяжении нескольких месяцев «выходит» из своего темно-каштанового оттенка волос и все больше стремится в блонд. С посветлевшими локонами она была замечена в салоне автомобиля, когда приехала на церковную службу в часовню Крати-Кирк, которая располагается рядом с королевской резиденцией Балморал в Шотландии, пишет hellomagrussia.

На службу Уэльские приехали на черном Range Rover вместе с детьми — 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи, а принц Уильям был за рулем. Помимо Уэльских, на службе также присутствовали король Карл и королева Камилла, принцесса Анна с мужем сэром Тимоти Лоуренсом, третий и младший сын покойной королевы Елизаветы принц Эдвард с супругой герцогиней Софи.

Почему Гарри не смог помириться с Карлом III

Надежды на примирение принца Гарри с отцом, королем Карлом III, оказались под угрозой, сообщил RadarOnline. По информации издания, вскоре после публикации фотографий встречи представителей Гарри и Карла III оптимизм сменился взаимными упреками.

«Он был в ярости. Утечки всегда были одним из его главных недовольств, а тут вдруг эта встреча попадает в прессу. Предположение, что это исходит от команды Гарри, совершенно ложно», — рассказал источник, близкий к принцу.

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Так, несмотря на заявления Гарри о желании примириться с семьей, его обвинения в адрес придворных в организации утечек информации делают ситуацию еще более напряженной, уточнил RadarOnline.

Кто хочет снять фильм о принцессе Диане

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили снять фильм о принцессе Диане, сообщает The Sun. По его данным, это стало возможным благодаря тому, что продюсерская компания герцога и герцогини Сассекских продлила договор о сотрудничестве с американской Netflix.

По словам инсайдеров, в рамках этого партнерства обсуждается документальный проект о матери Гарри, он может выйти на экраны в 2027 году. Герцог готов поделиться воспоминаниями о Диане в честь 30-й годовщины со дня ее смерти.

При этом официально Гарри и Маркл не подтверждали эти намерения.

