Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»

Президент США Дональд Трамп отказался от визита в Индию этой осенью в рамках саммита QUAD, передает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с его графиком. Авторы статьи утверждают, что это может быть связано с введением пошлин на индийские товары.

После того как он сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, что приедет в Индию позднее в этом году на саммит QUAD, Трамп пересмотрел планы по визиту этой осенью, — сказано в материале.

Пошлины США на товары из Индии в 50% вступили в силу с 07:00 мск 27 августа. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти. Стороны безуспешно провели пять раундов переговоров, не достигнув соглашения. СМИ отмечают, что правительство Индии не рассчитывает на быстрое смягчение мер.

Ранее Трамп заявил, что все введенные им таможенные пошлины на поставки из других стран остаются в силе. На его решение не повлияет даже апелляционный суд, признавший многие из этих мер незаконными. Глава Белого дома подчеркнул, что отмена пошлин стала бы «катастрофой для страны» и ослабила бы ее финансово, в то время как США «нужно быть сильными».