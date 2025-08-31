Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу Депутат Буцкая напомнила родителям о штрафах за неиспользование детских кресел

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать новые нормы перевозки несовершеннолетних в автомобильном транспорте. Законодательная инициатива полностью исключает возможность применения адаптеров ремней, бескаркасных устройств и иных суррогатов вместо специализированных удерживающих систем, заявила в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она акцентировала, что данная мера направлена на сохранение жизни и здоровья юных пассажировПсевдозащитные приспособления не только не обеспечивают безопасность, но и многократно увеличивают риски травматизма при экстренном торможении или столкновении.

Использование любых альтернативных устройств вместо сертифицированных автокресел или бустеров приравнивается к нарушению ПДД, — заявила представитель думского комитета.

Финансовые санкции за игнорирование обновленных предписаний предусмотрены в размере 3 тыс. рублей для граждан и 100 тыс. рублей для организаций, включая операторов таксомоторных служб. Правоохранительные органы начнут применение санкций с момента вступления поправок в законную силу.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в российское законодательство вводится комплекс значимых изменений, затрагивающих сферы торговли, транспорта, связи и гостиничного бизнеса. Нововведения предполагают расширение административной ответственности и ужесточение штрафных санкций за различные нарушения.