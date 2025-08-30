День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 19:44

Раскрыты детали телефонного разговора Моди и Зеленского

Моди обсудил по телефону с Зеленским последние события, связанные с Украиной

Нарендра Моди и Владимир Зеленский Нарендра Моди и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте индийского правительства. Основной темой их беседы стали события, связанные с конфликтом на Украине.

Благодарю президента Зеленского за сегодняшний телефонный звонок. Мы обменялись мнениями о продолжающемся конфликте, его гуманитарном аспекте и усилиях по восстановлению мира и стабильности, — заявил Моди после разговора.

Также отмечается, что в ходе беседы Зеленский поделился своей оценкой последних событий, связанных с Украиной. Индийский премьер подтвердил приверженность мирному урегулированию и выразил поддержку соответствующим усилиям.

Стороны также обсудили состояние двустороннего партнерства между Индией и Украиной. Особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал украинские события «конфликтом Моди». По мнению политика, от действий индийских властей проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в свою очередь заявил, что Индия озадачена позицией Вашингтона, который критикует Нью-Дели за покупку российской нефти. Он отметил, что прежде США сами призывали к этому для стабилизации мировых энергетических рынков.

Индия
Нарендра Моди
звонки
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Стало известно решение Петербурга о введении «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ-фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском
WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами
Азиатский город побил вековой рекорд по жаре
Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»
Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»
Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США
Раскрыта схема израильской разведки по устранению военных в Иране
Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше
ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ
Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.