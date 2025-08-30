Раскрыты детали телефонного разговора Моди и Зеленского Моди обсудил по телефону с Зеленским последние события, связанные с Украиной

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте индийского правительства. Основной темой их беседы стали события, связанные с конфликтом на Украине.

Благодарю президента Зеленского за сегодняшний телефонный звонок. Мы обменялись мнениями о продолжающемся конфликте, его гуманитарном аспекте и усилиях по восстановлению мира и стабильности, — заявил Моди после разговора.

Также отмечается, что в ходе беседы Зеленский поделился своей оценкой последних событий, связанных с Украиной. Индийский премьер подтвердил приверженность мирному урегулированию и выразил поддержку соответствующим усилиям.

Стороны также обсудили состояние двустороннего партнерства между Индией и Украиной. Особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал украинские события «конфликтом Моди». По мнению политика, от действий индийских властей проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в свою очередь заявил, что Индия озадачена позицией Вашингтона, который критикует Нью-Дели за покупку российской нефти. Он отметил, что прежде США сами призывали к этому для стабилизации мировых энергетических рынков.