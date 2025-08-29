Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками Киберэксперт Воронин: в разговоре с мошенниками нельзя произносить слов согласия

При телефонном разговоре с мошенниками нельзя произносить слова, означающие согласие, заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. По его словам, в случае звонка от незнакомцев лучше ограничиться словами «слушаю», «алло», «говорите», передает RT.