Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками

При телефонном разговоре с мошенниками нельзя произносить слова, означающие согласие, заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. По его словам, в случае звонка от незнакомцев лучше ограничиться словами «слушаю», «алло», «говорите», передает RT.
Лучше не использовать слова «да», «нет», «согласен», «подтверждаю». <…> Не следует пытаться разыгрывать мошенников, специально тянуть время и так далее. Самым надежным способом защиты от них является простое прекращение разговора, — рассказал Воронин.