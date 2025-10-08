В Госдуме рассказали о новой цифровой услуге для пенсионеров Депутат Чаплин: пенсионеры могут подтвердить свой статус QR-кодом

Российские пенсионеры получили возможность подтверждать свой статус с помощью QR-кода, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, новый цифровой формат призван упростить жизнь граждан пожилого возраста.

Новый цифровой формат призван сделать жизнь пенсионеров более комфортной. QR-код — дополнительная услуга, которая должна облегчить жизнь гражданам. Пенсионеры могут скачать его, распечатать или сохранить на экране смартфона и предъявлять для подтверждения своего статуса там, где это требуется, — пояснил Чаплин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он добавил, что при сканировании кода организация увидит только основную информацию: ФИО пенсионера, данные СНИЛС, а также вид и срок назначенной пенсии.

При сканировании QR-кода пенсионера организации смогут увидеть основные сведения: фамилию, имя, отчество гражданина, СНИЛС, вид назначенной пенсии и срок, на который она установлена. При этом, в отличие от бумажного свидетельства, фотография в электронном формате не требуется — идентификация происходит через приложение «Госуслуги». Важно, что новый формат не является обязательным и не заменяет собой существующие документы. Пенсионеры по-прежнему могут получать пластиковую карточку удостоверения, обратившись в клиентскую службу Социального фонда России, — резюмировал Чаплин.

Ранее сообщилось, что в ближайшем будущем в сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» появится функция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо бумажного паспорта. Изначально им можно будет пользоваться в магазинах.