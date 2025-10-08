Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 05:20

В Госдуме рассказали о новой цифровой услуге для пенсионеров

Депутат Чаплин: пенсионеры могут подтвердить свой статус QR-кодом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские пенсионеры получили возможность подтверждать свой статус с помощью QR-кода, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, новый цифровой формат призван упростить жизнь граждан пожилого возраста.

Новый цифровой формат призван сделать жизнь пенсионеров более комфортной. QR-код — дополнительная услуга, которая должна облегчить жизнь гражданам. Пенсионеры могут скачать его, распечатать или сохранить на экране смартфона и предъявлять для подтверждения своего статуса там, где это требуется, — пояснил Чаплин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он добавил, что при сканировании кода организация увидит только основную информацию: ФИО пенсионера, данные СНИЛС, а также вид и срок назначенной пенсии. При этом, по словам парламентария, идентификация владельца кода происходит через приложение «Госуслуги», что избавляет от необходимости предоставлять свою фотографию в электронном виде.

При сканировании QR-кода пенсионера организации смогут увидеть основные сведения: фамилию, имя, отчество гражданина, СНИЛС, вид назначенной пенсии и срок, на который она установлена. При этом, в отличие от бумажного свидетельства, фотография в электронном формате не требуется — идентификация происходит через приложение «Госуслуги». Важно, что новый формат не является обязательным и не заменяет собой существующие документы. Пенсионеры по-прежнему могут получать пластиковую карточку удостоверения, обратившись в клиентскую службу Социального фонда России, — резюмировал Чаплин.

Ранее сообщилось, что в ближайшем будущем в сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» появится функция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо бумажного паспорта. Изначально им можно будет пользоваться в магазинах.

QR-коды
Госуслуги
пенсионеры
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что означает положительный тест на беременность во сне: знаки судьбы
Еще два российских аэропорта закрывали для полета самолетов
В Госдуме рассказали о новой цифровой услуге для пенсионеров
Росавиация озвучила новые детали расследования крушения Ан-24
Диетолог дала совет, где лучше покупать органические продукты
«Полицейский, а не дипломат»: Каллас уличили в излишней прямолинейности
Четвертый ребенок, рак, мошенничество: где сейчас Сергей Сафронов
«Не буду колебаться»: доброволец-британец предупредил земляков в рядах ВСУ
Сотрудники ТЦК начали вылавливать украинцев у аптек
ПВО в Воронежской области уничтожила несколько дронов ВСУ
Кадровые проблемы МВД предложили решить неожиданным способом
Составлен список шокирующих разводов российских звезд в 2025 году
Мобилизованный украинец умер до отправки на фронт
Хакеры «разграбили» фирму, клиентами которой были Клинтоны
Новые изменения для инклюзивных школ могут согласовать в России
Грета Тунберг пожаловалась на пытки в израильской тюрьме
Змея заползла ночью в дом и смертельно укусила четырехлетнюю девочку
Трамп озвучил, что может произойти через 48 часов на Ближнем Востоке
В МВД пояснили, в каких случаях QR-код может заменить паспорт
«Предал всех, кого мог»: почему Зеленский избавляется от соратников
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.