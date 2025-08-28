День знаний — 2025
28 августа 2025 в 08:04

Советник Трампа назвал украинский конфликт «войной Моди»

Bloomberg: советник Трампа Наварро назвал конфликт на Украине войной Моди

Питер Наварро Питер Наварро Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро в эфире телеканала Bloomberg TV назвал украинский конфликт «войной Моди», имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. В частности, американский политик упрекнул Нью-Дели в том, что Индия продолжает покупать российскую нефть.

По мнению Наварро, от действий индийских властей проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей. Советник Трампа отметил, что высокие тарифы в Индии стоят США рабочих мест, доходов и более высоких зарплат.

И тогда налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. <...> Дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели, — подчеркнул Наварро.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в свою очередь заявил, что не видит логики в обвинениях Наварро. Он уточнил, что крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского природного газа — Европейский союз.

Ранее стало известно, что в августе против Индии были введены пошлины США в размере 25% из-за закупки нефти из России. В результате общий размер американских пошлин для этой страны составил 50%. Стороны безуспешно провели пять раундов переговоров, так и не достигнув соглашения.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что США хотят заставить Индию пойти на невыгодные условия в рамках торгового соглашения. По его словам, Нью-Дели необходимо противостоять Вашингтону, поскольку нет никаких гарантий снятия со страны 25-процентных импортных пошлин при отказе от российской нефти.

