Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии

США хотят заставить Индию пойти на невыгодные условия в рамках торгового соглашения, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя пошлины в размере 50% на индийские товары. По его словам, Нью-Дели необходимо противостоять Вашингтону.

[Пошлины] — это попытка заставить Индию согласиться на менее выгодные для нее условия в рамках торгового соглашения. Множество стран покупает российскую нефть, но против них не вводятся импортные пошлины. Саудовская Аравия стала крупнейшим покупателем российского мазута, никаких упоминаний об этом нет, хотя в указе в отношении Индии написано, что подразумевается и нефть, и нефтепродукты. Поэтому здесь ситуация именно воспринимается как давление на Индию. Нью-Дели понимает, что надо перебороть Вашингтон, — сказал Юшков.

Он уточнил, что нет никаких гарантий снятия 25%-х импортных пошлин при отказе от российской нефти. По словам энергетика, это также подталкивает Индию к отстаиванию своей позиции.

Ранее источник в индийском Минторговли сообщил, что американские 50%-е пошлины на товары из Индии вступили в силу в 07:00 мск 27 августа. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти.