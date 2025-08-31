Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская

Актриса Валерия Ланская обрела личное счастье и перестала скрывать своего нового возлюбленного. Что известно о ее личной жизни, правда ли она собралась замуж?

Как сложилась личная жизнь Ланской

Как сообщает StarHit, до недавнего времени единственным мужчиной в жизни артистки был ее сын Артемий. Однако теперь Ланская светится от счастья и признается, что ее сердце занято.

Избранником 38-летней актрисы стал ее ровесник, композитор Марк Дорбский. Он уже нашел общий язык с сыном актрисы и активно проводит время в их компании. Правда, детали отношений Валерия раскрывать не спешит.

На вопрос о возможном предложении руки и сердца она ответила уклончиво: «Шанс всегда есть».

Ранее во время участия в проекте «Ледниковый период» Валерии Ланской приписывали роман с фигуристом Ильей Авербухом. Но спортсмен категорически отрицал эти слухи.

На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске Ланская познакомилась с продюсером Антоном Калюжным. Спустя год избранник сделал ей предложение. Они планировали пожениться в 2012 году, но вскоре решили перенести свадьбу, а спустя время — отменить.

В 2015 году Валерия Ланская вышла замуж за режиссера Стаса Иванова. В браке с ним родился Артемий.

В 2022 году артистка объявила о разводе.

Хореограф Эдгар Голосной стал новой любовью артистки. В мае 2023 года пара объявила о своем намерении вступить в брак, но уже осенью Голосной сообщил о разрыве отношений с Ланской. Актриса подтвердила факт расставания.

Как мошенники взломали аккаунт Ланской

В феврале 2024 года стало известно о взломе Telegram-аккаунта Валерии Ланской. Мошенники попытались обмануть ее партнеров по работе, используя голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Мошенники взломали „телегу“ актрисы Валерии Ланской и с помощью ИИ рассылали голосовые ее знакомым. Конечно, с просьбой занять денег. Для звезд — урок, для нас — ежедневное напоминание, что сидеть в интернетах нужно аккуратнее. Как стало известно Mash, ко взлому Ланской готовились заранее. Атаковали, когда актриса уехала за границу. В надежде, что она среагирует не сразу. Когда получили доступ к аккаунту, начали рассылать голосовухи другим звездам и просить от 30 до 70к. На очень сомнительную карту. В итоге олимпийский чемпион Алексей Ягудин едва не перекинул денег, но благо его директор вовремя смутился „Уральским интернет-банком“. И рассказал обо всем Ланской», — сообщил Telegram-канал Mash.

Чем сейчас занимается Ланская

Ланская продолжает творческую деятельность, она снимается в кино, а также выступает на сцене Театра на Трубной.

Актриса в настоящий момент участвует в съемках сериала «Ландыши. Вторая весна».

В 2025 году вышли картины «Ритмы мечты», «Дороги Победы» и «Все, что тебя касается».

Читайте также:

Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских

Составлен список мировых лидеров, которых подозревали в наличии двойников

Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно