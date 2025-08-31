Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова

Актриса Маргарита Терехова ведет непубличный образ жизни из-за болезни Альцгеймера, которой она страдает уже более 16 лет. Какие последние новости выходили о ее состоянии, как сложилась личная жизнь артистки?

Чем известна Терехова

Маргарита Терехова — известная советская и российская актриса, театральный и кинорежиссер. Народная артистка России с 1996 года, лауреат премии имени Константина Станиславского за 1992 год. Одна из самых ярких звезд советского кино 1970-х.

Терехова была ведущей актрисой Государственного академического театра имени Моссовета с 1964 по 2005 год. Она исполнила множество ролей в кино, среди которых выделяются «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Благочестивая Марта» (1980) и другие фильмы.

В своих лучших работах, таких как роли Матери и Натальи в фильме «Зеркало» (1974), снятом Андреем Тарковским, она проявила сдержанный лиризм и богатство нюансов.

Что известно о состоянии Тереховой

В последний раз артистка выходила в свет в 2012 году. Тогда, в рамках 10-го Московского кинофестиваля отечественного кино «Московская премьера», она посетила мероприятие вместе со своей дочерью Анной.

Последние публичные интервью Терехова дала в 2009 году украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и в 2011 году — программе «И снова здравствуйте».

СМИ писали, что страшный диагноз был поставлен Тереховой в середине 2000-х годов. Она начала забывать важные вещи, ее самочувствие ухудшилось, и она стала терять ориентацию в пространстве.

«Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Она изменилась внешне. Но я вижу ее прекрасные волосы, могу гладить ее нежные руки. И это чудо. Все считали, что у мамы сложный характер. Но на самом деле ей приходилось быть сильной, чтобы выжить в профессии. А настоящая ее сущность — трогательная, нежная. Вот она и проявилась, когда мама заболела. Она стала прекрасным ребеночком, который всему радуется», — признается наследница актрисы, ее слова приводит StarHit.

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что у пациентов с этой болезнью выключены все функции. Он пояснил, что 83-летней звезде фильма «Собака на сене» не нужно ничего, кроме заботы, передает «Абзац».

«На ранних этапах люди существуют в своей виртуальной реальности, потом идет ухудшение. Сознание больше не выходит на связь с внешним миром. Прогноз один: когда за человеком ухаживают, он может прожить очень долго», — сказал Звонков.

По словам доктора, люди с диагнозом Тереховой не могут жить самостоятельно, они нуждаются в круглосуточной помощи.

«Это как с деревом: если его поливать, то все будет в порядке», — заверил терапевт.

Как сложилась личная жизнь Тереховой

Первым мужем Тереховой был Вячеслав Бутенко, заслуженный артист России. Их брак длился с 1964 по 1967 год, после чего они развелись. На съемках фильма «Бегущая по волнам» она встретила Саву Хашимова, болгарского актера. Ради Тереховой Хашимов оставил жену и переехал в Москву.

В 1967 году пара узаконила отношения, а в 1970 году Терехова родила дочь Анну. Однако через несколько лет брак распался.

В 1981 году Терехова родила сына Александра. Она долгое время не рассказывала, кто его отец. Когда наследник вырос, то выяснилось, что его папой является таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, с которым актриса познакомилась во время съемок фильма «Кто поедет в Трускавец?». Терехова долгое время молчала об этом романе, поскольку мужчина был женат.

Третьим мужем артистки стал режиссер Георгий Гаврилов, который был на 16 лет моложе ее. Они поженились, когда Терехова уже была беременна Александром, поэтому многие думали, что именно он является отцом ее сына. Спустя время пара рассталась.

