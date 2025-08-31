Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС

Бразилия инициирует проведение внеочередного саммита стран БРИКС в формате видеоконференции. Как сообщает газета Valor Econômico, решение связано с необходимостью выработки совместного ответа на угрозы сотрудничеству со стороны США.

По информации издания, президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить с лидерами стран-участниц меры противодействия внешнему давлению. Саммит позволит скоординировать позиции членов объединения и укрепить многостороннее сотрудничество в текущих геополитических условиях.

Подготовку встречи курирует главный советник президента Бразилии Селсу Аморим. Параллельно с подготовкой саммита политик планирует посетить Китай на следующей неделе, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. В ходе визита ожидаются его встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС, которые также прибывают в Пекин.

Ранее сообщалось об исторической значимости предстоящего саммита ШОС в Китае. По словам программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, она определяется в том числе участием в нем премьер-министра Индии Нарендры Моди. Этот шаг крайне важен, учитывая длительный период напряженности в двусторонних отношениях между Индией и КНР.