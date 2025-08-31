День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 05:26

Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС

Valor Econômico: Бразилия на фоне угроз США готовит внеочередной саммит БРИКС

Саммит БРИКС Саммит БРИКС Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразилия инициирует проведение внеочередного саммита стран БРИКС в формате видеоконференции. Как сообщает газета Valor Econômico, решение связано с необходимостью выработки совместного ответа на угрозы сотрудничеству со стороны США.

По информации издания, президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить с лидерами стран-участниц меры противодействия внешнему давлению. Саммит позволит скоординировать позиции членов объединения и укрепить многостороннее сотрудничество в текущих геополитических условиях.

Подготовку встречи курирует главный советник президента Бразилии Селсу Аморим. Параллельно с подготовкой саммита политик планирует посетить Китай на следующей неделе, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. В ходе визита ожидаются его встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС, которые также прибывают в Пекин.

Ранее сообщалось об исторической значимости предстоящего саммита ШОС в Китае. По словам программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, она определяется в том числе участием в нем премьер-министра Индии Нарендры Моди. Этот шаг крайне важен, учитывая длительный период напряженности в двусторонних отношениях между Индией и КНР.

БРИКС
США
угрозы
Бразилия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
ВСУ уличили в использовании запрещенных Женевской конвенцией пуль
Составлен список артистов, которые умерли в августе 2025 года
Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС
В Минобрнауки раскрыли размер новой стипендии президента
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Путин прилетел в Китай на саммит ШОС
Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября
SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону
Как правильно пить витамины и минералы, чтобы не навредить здоровью
Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская
Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября
Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели
В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.