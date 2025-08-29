Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае

Историческая значимость предстоящего саммита ШОС в Китае определяется в том числе участием в нем премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в беседе с NEWS.ru. Этот шаг крайне важен, учитывая длительный период напряженности в двусторонних отношениях между Индией и КНР, отметил он.

Историческое значение саммита в Китае определяется участием премьер-министра Индии. Это крайне важно, поскольку между Индией и Китаем долгое время наблюдалась напряженность. Их совместная встреча, особенно на китайской территории, уже сама по себе придает событию особую значимость, — отметил эксперт.

Для Российской Федерации саммит имеет стратегическое значение, поскольку Шанхайская организация сотрудничества представляет собой один из фундаментальных столпов формирующегося многополярного мира. Данная модель международных отношений последовательно продвигается российской дипломатией в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, подчеркнул политолог.

Для Китая и других участников важно то, что они не остаются в одиночестве в своих отношениях с Западом. Они являются частью коллектива, придерживающегося сходных взглядов на мироустройство и способного в определенной степени координировать свою политику, — сказал Бордачев.

При этом ни ШОС, ни БРИКС не являются организациями, созданными для противостояния кому-либо. Напротив, они существуют за что-то. Их объединяющей целью является не конфронтация с Западом, а совместное строительство более справедливой и полицентричной системы международных отношений, подчеркнул эксперт.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в ходе саммита ШОС с 31 августа по 1 сентября ключевой темой для обсуждения станет развитие партнерства стран в сфере современных технологий. По ее словам, эти вопросы получат развитие на заседании совета глав правительств стран — членов организации в Москве.