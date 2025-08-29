День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:20

Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае

Политолог Бордачев назвал участие Моди важнейшим событием саммита ШОС в КНР

Фото: Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

Историческая значимость предстоящего саммита ШОС в Китае определяется в том числе участием в нем премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в беседе с NEWS.ru. Этот шаг крайне важен, учитывая длительный период напряженности в двусторонних отношениях между Индией и КНР, отметил он.

Историческое значение саммита в Китае определяется участием премьер-министра Индии. Это крайне важно, поскольку между Индией и Китаем долгое время наблюдалась напряженность. Их совместная встреча, особенно на китайской территории, уже сама по себе придает событию особую значимость, — отметил эксперт.

Для Российской Федерации саммит имеет стратегическое значение, поскольку Шанхайская организация сотрудничества представляет собой один из фундаментальных столпов формирующегося многополярного мира. Данная модель международных отношений последовательно продвигается российской дипломатией в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, подчеркнул политолог.

Для Китая и других участников важно то, что они не остаются в одиночестве в своих отношениях с Западом. Они являются частью коллектива, придерживающегося сходных взглядов на мироустройство и способного в определенной степени координировать свою политику, — сказал Бордачев.

При этом ни ШОС, ни БРИКС не являются организациями, созданными для противостояния кому-либо. Напротив, они существуют за что-то. Их объединяющей целью является не конфронтация с Западом, а совместное строительство более справедливой и полицентричной системы международных отношений, подчеркнул эксперт.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в ходе саммита ШОС с 31 августа по 1 сентября ключевой темой для обсуждения станет развитие партнерства стран в сфере современных технологий. По ее словам, эти вопросы получат развитие на заседании совета глав правительств стран — членов организации в Москве.

Россия
Китай
Индия
Нарендра Моди
ШОС
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
Машина влетела в жилой дом и вызвала пожар после гибели водителя из-за ВСУ
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Стало известно, чем Бакальчук займется в «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.