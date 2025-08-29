В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС Захарова: на саммите ШОС будут обсуждаться высокие технологии

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 31 августа по 1 сентября ключевой темой для обсуждения станет развитие партнерства стран в сфере современных технологий, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эти вопросы получат развитие на заседании совета глав правительств стран — членов ШОС в Москве.

Мы настроены на принятие важных отраслевых документов, в которых будут определены приоритеты экономического сотрудничества в высоких технологиях, инновациях, искусственном интеллекте, в цифровой экономике и так далее. Вопросы в дальнейшем будут конкретизированы на заседании совета глав правительств государств — членов ШОС в Москве в период с 17 по 18 ноября, — заявила Захарова.

В последние годы стало очевидно, насколько растет заинтересованность государств Глобального Юга и Востока во взаимодействии с ШОС, отметила дипломат. По ее словам, число партнеров ШОС по диалогу будет только расти.

Растет его привлекательность. Яркий пример — развитие практики взаимодействия в формате «ШОС плюс». В ходе предстоящей встречи в Тяньцзине акцент будет делаться на проблематике многосторонности региональной безопасности и устойчивого развития. Москва ожидает дальнейшего расширения списков партнеров ШОС по диалогу, — добавила Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится на саммит ШОС в Китае с мешками картошки в качестве подарков для зарубежных лидеров. Речь идет о свежем урожае картофеля сортов «першацвет» и «бриз», который был выращен в подсобном хозяйстве главы государства.