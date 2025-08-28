Стало известно, с какими подарками Лукашенко отправится на саммит ШОС в КНР Лукашенко отправится на саммит ШОС с мешками картошки для зарубежных коллег

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится на саммит ШОС в Китае с мешками картошки в качестве подарков для зарубежных лидеров, сообщило агентство «БелТА». Речь идет о свежем урожае картофеля сортов «Першацвет» и «Бриз», который был выращен в подсобном хозяйстве главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко <…>, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите ШОС. Она подчеркнула, что у лидеров никогда не было проблем со взаимодействием.

До этого президент Белоруссии заявил, что у него со здоровьем все в порядке, несмотря на различные инсинуации. По его словам, слухи о его болезни распространяют выехавшие за рубеж граждане.

Кроме того, Лукашенко признался, что может рассказать Путину вещи, которые ему больше никто не скажет. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ. Он назвал российского лидера умным и подготовленным человеком.