День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:52

Стало известно, с какими подарками Лукашенко отправится на саммит ШОС в КНР

Лукашенко отправится на саммит ШОС с мешками картошки для зарубежных коллег

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится на саммит ШОС в Китае с мешками картошки в качестве подарков для зарубежных лидеров, сообщило агентство «БелТА». Речь идет о свежем урожае картофеля сортов «Першацвет» и «Бриз», который был выращен в подсобном хозяйстве главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко <…>, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите ШОС. Она подчеркнула, что у лидеров никогда не было проблем со взаимодействием.

До этого президент Белоруссии заявил, что у него со здоровьем все в порядке, несмотря на различные инсинуации. По его словам, слухи о его болезни распространяют выехавшие за рубеж граждане.

Кроме того, Лукашенко признался, что может рассказать Путину вещи, которые ему больше никто не скажет. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ. Он назвал российского лидера умным и подготовленным человеком.

Белоруссия
Александр Лукашенко
мешки
подарки
ШОС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.