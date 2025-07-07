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07 июля 2025 в 17:49

В США рассказали о мешке вокруг ВСУ в районе Константиновки

NYT: ВС России сформировали 16-километровый мешок вокруг ВСУ в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска образовали мешок в 16 километров вокруг украинских солдат, удерживающих позиции в населенном пункте Константиновка, пишет The New York Times. По данным издания, ВС РФ частично окружили подразделения ВСУ с восточного, южного и западного направлений. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Армия России приближается к городу, тогда как для украинских солдат ситуация становится все тяжелее, говорится в материале. Подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции, однако каждый день стоит им больших потерь, а угроза оказаться в окружении становится все реальнее, подчеркивается в статье.

Ранее находящийся в плену солдат армии Украины заявил, что командование ВСУ относится к военнослужащим хуже, чем к животным. Боец рассказал о том, как его бросили на верную смерть, даже не снабдив обмундированием, снаряжением и припасами. Также мужчина указал на недостаток воды и пищи на фронте.

Кроме того, российский солдат с позывным Пчела рассказал, как солдаты ВСУ убивали своих же желающих сдаться в плен сослуживцев с помощью беспилотников и артиллерии. По его словам, в армии Украины совершенно не жалеют собственных военных.

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