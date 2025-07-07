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07 июля 2025 в 15:33

Пленный украинский боец раскрыл всю правду об отношении ВСУ к солдатам

Украинский боец Пархоменко: в ВСУ относятся к солдатам хуже, чем к животным

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Пленный украинский солдат Александр Пархоменко заявил, что многие хозяева животных относятся к своим питомцам лучше, чем командование ВСУ — к собственным военнослужащим, передает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Боец уточнил, что военное руководство бросило его на верную смерть без необходимого обмундирования, снаряжения и припасов.

Продукты питания раз в неделю, как и вода, приходили. Что-то дроном сбрасывали. Условия. Я думаю, хороший хозяин к животным лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас просто кинули. Мы были брошены на произвол, — рассказал пленный солдат.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что командование ВСУ пытается не допустить прорыва фронта российскими военнослужащими, приказывая расстреливать украинских солдат, желающих сдаться в плен, а также дезертиров. По его мнению, подобные действия могли быть одобрены главой Украины Владимиром Зеленским или же лично им продиктованы. Тем не менее публично такие приказы не оглашаются, чтобы не вызывать недовольств в народе, добавил эксперт.

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