Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции

Телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что прошел через операцию из-за рака кожи. Он отметил, что благодарен врачам за оказанную помощь.

Пожалуйста, не забудьте солнцезащитный крем на этих выходных. Заверяю, это не подтяжка лица! — написал Рамзи.

По словам 58-летнего шоумена, врачи удалили базальноклеточную карциному с одной стороны лица. Телеведущий подчеркнул, что особенно ценит профессионализм своей медицинской команды.

Рамзи также обратился к подписчикам с просьбой внимательнее относиться к здоровью кожи. Он добавил, что подобные проблемы можно предотвратить при использовании солнцезащитных средств.

