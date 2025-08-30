День знаний — 2025
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции

Гордон Рамзи Гордон Рамзи Фото: PMA/AdMedia/Global Look Press

Телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что прошел через операцию из-за рака кожи. Он отметил, что благодарен врачам за оказанную помощь.

Пожалуйста, не забудьте солнцезащитный крем на этих выходных. Заверяю, это не подтяжка лица! — написал Рамзи.

По словам 58-летнего шоумена, врачи удалили базальноклеточную карциному с одной стороны лица. Телеведущий подчеркнул, что особенно ценит профессионализм своей медицинской команды.

Рамзи также обратился к подписчикам с просьбой внимательнее относиться к здоровью кожи. Он добавил, что подобные проблемы можно предотвратить при использовании солнцезащитных средств.

Ранее художник и друг телеведущего Николая Дроздова Константин Мирошник сообщил, что он хорошо себя чувствует и рассказывает анекдоты о Штирлице. По его словам, зоолог готовится к лекциям о найденном в Марианской впадине полиэтиленовом пакете.

Дочь Дроздова Елена до этого отметила, что он перенес плановую операцию на колене и пробыл в больнице четыре дня, после чего восстанавливался дома. Мирошник в свою очередь сообщал, что телеведущий прошел плановый курс уколов.

