30 августа 2025 в 20:25

Азиатский город побил вековой рекорд по жаре

Шанхай побил рекорд по жаре, установленный в 1926 году

Фото: Wang Xiang/XinHua/Global Look Press

Шанхайские метеорологи зафиксировали новый исторический рекорд: на протяжении 25 дней подряд в мегаполисе сохранялась 35-градусная жара, сообщает Reuters. Это превысило предыдущее достижение 1926 года, когда экстремально высокие температуры держались 24 дня — с 22 июля по 14 августа.

Всего за лето столбик термометра поднимался до 35 градусов и выше 44 раза, причем 26 из этих дней пришлись на август. Метеорологи объясняют аномалию усиленной и стабильной циркуляцией воздуха в районе дельты реки Янцзы.

Согласно данным метеорологического управления КНР, 2024 год стал самым теплым в Китае с момента начала общенационального учета в 1961 году. Примечательно, что предыдущие рекорды также были установлены в последние годы — в 2022 и 2023 годах.

Ранее ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе рассказала, что во Владивостоке 27 июня был зафиксирован новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до +31,4 градуса. По данным синоптиков, температура в регионе на семь градусов превышала средние климатические показатели для этого времени года. Воздух в нижней тропосфере над Владивостоком прогрелся до +20 градусов, что характерно для тропических широт.

