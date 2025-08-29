День знаний — 2025
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца

Зоозащитник Сафонова: при поиске питомца нужно обзвонить ветклиники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При поиске потерявшегося питомца нужно действовать оперативно и правильно составить объявление о пропаже, заявила зоозащитник, директор фонда помощи животным Светлана Сафонова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что также важно обзвонить ближайшие ветклиники.

В Московской области уже действует обязательная регистрация собак с чипированием. Но в результате пока этой возможностью воспользовались немногие. Другие же либо не хотят, либо боятся, что это дорого, или даже просто не знают, что это нужно сделать, — заявила она.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что в настоящий момент идея о чипировании собак на обязательной основе выходит за пределы действующего законодательства. Он выразил уверенность, что такие моменты нужно решать на федеральном уровне.

